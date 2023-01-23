МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Британский банк Barclays сегодня сообщил, что после ухода в отставку двух директоров в состав его совета войдет бывший топ-менеджер HSBC Марк Мозес.
Вторым новым директором станет Джон Кингман, председатель страховой компании L&G, который займет пост председателя Barclays UK, британского розничного подразделения банка.
Указанные топ-менеджеры заменят Майка Эшли и Кроуфорда Гиллиса, которые покинут совет директоров Barclays после того, как к моменту проведения ежегодного собрания акционеров банка в мае этого года отработают стандартный девятилетний срок.
Мозес работал в конкурирующем с Barclays банке HSBC с 2005 по 2019 год. На момент ухода он занимал должность директора по рискам.
https://1prime.ru/banks/20230123/839552053.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.