МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен еще дважды повысить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, несмотря на замедление инфляции. Об этом в понедельник заявил член Управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир.
"Замедление инфляции в течение двух месяцев подряд — это хорошая новость. Но это не причина для замедления темпов повышения процентных ставок, — сказал Казимир. — Я убежден, что нам необходимо дважды повысить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов".
https://1prime.ru/banks/20230123/839552689.html
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