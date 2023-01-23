МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен еще дважды повысить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, несмотря на замедление инфляции. Об этом в понедельник заявил член Управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир. Рынки недооценили возможность повышения ставок, считают в ЕЦБ

"Замедление инфляции в течение двух месяцев подряд — это хорошая новость. Но это не причина для замедления темпов повышения процентных ставок, — сказал Казимир. — Я убежден, что нам необходимо дважды повысить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов".