МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Тинькофф" банк собирается выдать клиентам более одного миллиона платежных стикеров в первом полугодии 2023 года, выпуск наклеек для всех клиентов начнется в конце января, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Журналисты протестировали платежный стикер от "Тинькофф"

"Видим достаточно большой интерес к новому платежному инструменту и ожидаем свыше 1 миллиона пользователей стикеров Tinkoff Pay в первом полугодии 2023 года", — говорится в сообщении банка.

Банк планирует начать выдавать стикеры всем желающим клиентам в конце января. При этом, в первую очередь наклейки будут выпускать для тех, кто ранее оставил заявку на сайте банка. "С декабря 2022 года уже более 10 тысяч клиентов Тинькофф, оставившие заявку на выпуск платежного стикера Tinkoff Pay, успешно пользуются им", — отметили в банке.

В декабре прошлого года "Тинькофф" сообщил, что с января 2023 года запускает бесконтактную оплату с помощью стикера, который можно приклеить на телефон и оплачивать покупки не используя "пластик". В январе запуск собственных стикеров анонсировал Сбербанк, а в Альфа-банке стикер уже можно заказать, его доставят по готовности. ВТБ, МКБ и "Дом.рф", комментируя ранее эту тему РИА Новости, сообщили, что также тестируют новый способ оплаты.