МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фонд суверенного благосостояния Катара — Qatar Investment Authority (QIA) — увеличил долю в Credit Suisse почти до 7%. Теперь он является вторым по величине акционером после Saudi National Bank. Такой расклад говорит о том, что инвестиционные круги Персидского залива стали играть более значимую роль. Немецкие СМИ испугались, что Германия станет зависимой от Катара

Как показывают данные Refinitiv, основанные на поданном в пятницу заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Qatar Investment Authority приобрел 139,03 млн акций швейцарского банка. В документах была указана наиболее свежая информация по долям на 31 декабря 2022 года.

Благодаря покупке акций доля QIA в Credit Suisse достигла 6,87%, или 272,25 млн акций. На момент подачи заявки в SEC в ноябре доля составляла 5,57%.

В понедельник Credit Suisse отказался предоставить комментарии Reuters, а QIA на просьбу о комментариях не ответил.

Согласно заявлению для регуляторов от 11 января, американская инвестиционная фирма Harris Associates, один из крупнейших акционеров Credit Suisse, сократила свою долю примерно до 5%. В августе она составляла около 10%.

Saudi National Bank принадлежит около 10% акций швейцарского банка. Он стал якорным инвестором во время октябрьского привлечения капитала на 4,3 млрд долларов, проведенного Credit Suisse для финансирования преобразований и реструктуризации. Саудовский конгломерат, согласно данным Eikon, владеет в Credit Suisse примерно 3%-ной долей. SNB вместе с QIA и Olayan Group контролируют около 20%.