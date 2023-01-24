МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы, повторно рассмотрев заявление собственников краснодарского "ЮМК банка", отказался признать незаконными приказы Банка России об отзыве у этой кредитной организации лицензии и вводе в нее временной администрации, следует из информации в картотеке арбитражных дел. В Германии инициировали судебное разбирательство против PayPal

Ранее суды трех инстанций признали изданные в марте 2021 года акты Центрального банка незаконными. Так, столичный арбитражный суд в октябре 2021 года указал в решении, что мера в виде отзыва лицензии неадекватна выявленному нарушению. Две вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Судья Верховного суда РФ Юрий Иваненко в июне отказался передавать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам (СКЭС), но это сделал в августе заместитель председателя Верховного суда России Юрий Глазов, возглавляющий Судебную коллегию по гражданским спорам. СКЭС в сентябре отправила дело на пересмотр в первую инстанцию.

Нарушение, из-за которого "ЮМК банк" лишили лицензии, заключалось в том, что в составе сведений об операциях, требующих обязательного сообщения в службу финансового мониторинга, банк не указывал ИНН физлиц — представителей клиентов-юрлиц. При этом указание ИНН в таких сообщениях, согласно документам самого ЦБ, и не было обязательным, отмечал арбитражный суд Москвы.

Однако, как потом указал Глазов, "ЮМК банком" допущено 92 случая непредоставления ИНН, что является нарушением нормативных актов, принятых во исполнение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Любое нарушение этого закона является существенным, говорится в определении зампреда ВС РФ, и его положения "не содержат разграничения нарушений его норм на существенные и малозначительные".

"ЮМК банк" не был участником системы страхования вкладов. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 января 2021 года занимал 225-е место в российской банковской системе по размеру активов. Одним из владельцев банка СМИ называют Олега Макаревича, главу "Южной многоотраслевой корпорации".