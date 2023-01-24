МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. ВТБ предоставит владельцам своей кредитной карты возможность совершать покупки в рассрочку, действующую от трех месяцев до года, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. ВТБ спрогнозировал рост выдачи автокредитов в России в 2023 году

"ВТБ предлагает владельцам кредитной "Карты возможностей" оформление покупок в рассрочку. Рассрочку можно подключить для покупок от 1 тысячи рублей, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней. Клиент самостоятельно выбирает срок ее действия – от 3 до 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Рассрочка предоставляется без процентов, клиент только один раз оплачивает комиссию за ее оформление. Чем короче срок рассрочки, тем ниже комиссия, указали в банке. "Задолженность погашается равными платежами, которые необходимо вносить на кредитную карту до 20 числа каждого месяца", — говорится в сообщении.

По данным ВТБ, у каждого третьего россиянина есть кредитная карта, что делает ее самым популярным форматом пользования заемных средств. "При этом 28% пользователей этого продукта не успевают погасить задолженность в льготный период и оплачивают банкам проценты", — отметила Анастасия Подойницына, исполняющая обязанности начальника управления "Кредитные карты" ВТБ.

По ее словам, в 2023 году ожидается, что кредитные карты будут частично замещаться программами банковской рассрочки. Из-за этого будет происходить перераспределение их доли, в целом рост всего сегмента продолжится, но более сдержанными темпами.

Банк России в середине ноября прошлого года сообщил, что разработал подходы к регулированию рассрочки без оформления кредитного договора: предлагает запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки, ввести обязанность раскрывать ее стоимость, а также считает необходимым предоставлять "период охлаждения" для отказа от услуги вместе с возвратом товара.