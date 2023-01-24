МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. ВЭБ обсуждает с правительством новый подход к инвестированию в высокотехнологичные стартапы, которые считаются рискованными проектами: планируется, что госкорпорация сможет разделять риск по таким проектам с коммерческими банками, сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов. ВЭБ инвестировала в облигации более 300 миллиардов рублей

"По новой технологической повестке достаточно сложно развиваться. Часто приходится базироваться на приобретении одного какого-то актива и потом собирать по этому активу небольшие новые компании, некоторые из них даже те, кто недавно были стартапом. Мы докладываем в правительстве и отрабатываем сейчас с ними измененный риск-подход к таким проектам", — сообщил Шувалов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Сейчас ВЭБ не может вкладываться в стартапы из-за высокого риска потерять средства. Чтобы у ВЭБа появилась возможность инвестировать в подобные проекты, предлагается поменять подход, отметил Шувалов.

"Нам необходимо договориться, что у нас будет право на формирование портфеля, где мы с коммерческими банками риск делим пополам, где успех по портфелю мы смотрим в целом, а не на то, что отдельные проекты в результате оказались не востребованы или убыточны или даже попросту были закрыты", — объяснил он.

Председатель ВЭБа отметил, что такой подход к риску, когда "главное, чтобы в целом по портфелю не было убытка", используется во всём мире. "И если 10, 15, 20% компаний окажутся успешными и технологии этих компаний будут востребованы на рынке, то мы тогда должны считать, что проект оказался успешным, и в целом портфель инновационных и технологических решений в любом случае составлен правильно", — добавил Шувалов.

"Для запуска повестки по созданию технологического суверенитета как раз и нужно научиться банкам брать риск по технологическим проектам. В ближайшее время надо с правительством этот вопрос решить. И, надеюсь, будет принято соответствующее решение", — заключил председатель ВЭБа.