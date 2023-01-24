МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который должен был ввести ограничение перечня оснований для отказа в предоставлении льготной ипотеки. ЦБ видит тенденцию к постепенному отказу от ипотеки по пониженным ставкам

Внесенный сенатором Еленой Шумиловой документ предусматривал закрытый перечень оснований для отказа в льготной ипотеке, одновременно ограничивая этот перечень. В частности, документ предусматривал, что банк не может отказать в льготной ипотеке, опираясь на информацию о заемщике в бюро кредитных историй.

Отказ допускался лишь в случаях, если ежемесячный доход заемщика составляет менее половины ежемесячного платежа по кредиту (займу), его задолженность по исполнительным производствам превышает половину дохода за последние полгода, в отношении него не завершена процедура банкротства, либо он предоставил недостоверные сведения и документы.

Законопроект также закреплял внесудебный механизм урегулирования споров по необоснованным отказам в льготной ипотеке. Предполагалось, что граждане, не согласные с отказом, могут подать в ЦБ соответствующее заявление, а регулятор должен проверить его и при наличии оснований уведомить кредитную организацию о необоснованном отказе. После этого банк обязан повторно рассмотреть заявление заемщика о предоставлении кредита. ГД отклонила проект о запрете выселения из единственного ипотечного жилья

Против законопроекта выступили комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. Комитет, в частности, считает, что предусмотренные законопроектом основания для отказа в кредите в сочетании с запретом опираться при принятии решения на сведения из бюро кредитных историй приведут к тому, что кредиты будут получать граждане, для которых долговая нагрузка впоследствии станет непосильной.

А правительство допускает, что "предлагаемое регулирование может повлечь увеличение кредитными организациями процентных ставок на иные банковские продукты". Кроме того, введение запрета для кредиторов на отказ от предоставления кредита не соответствует принципу свободы договора, установленному Гражданским кодексом, указывают кабмин и комитет по финрынку.