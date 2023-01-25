МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок ипотеки активно рос последние несколько лет, однако говорить о признаках возникновения на нем "пузыря" преждевременно: о стабильности на этом рынке говорят высокое качество кредитного портфеля и низкая доля просрочки, рассказали РИА Новости эксперты. ЦБ видит тенденцию к постепенному отказу от ипотеки по пониженным ставкам

"Ипотечный рынок активно рос несколько последних лет, однако, по нашему мнению, пока говорить о "пузыре" преждевременно. Доля просроченной задолженности по ипотеке находится на очень низком уровне – 0,4%, в течение года ее уровень может подрасти, однако это не будет критическим для системы и не сможет привести к прорыву "пузыря" даже в условиях снижающихся цен на недвижимость", — отмечает директор по банковским рейтингам кредитно-рейтингового агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина.

Кроме того, как напоминает эксперт, чтобы минимизировать наиболее рискованные выдачи применяются различные регуляторные ограничения со стороны ЦБ. Так, с 1 января заработали макропруденциальные надбавки по кредитам с пониженным первоначальным взносом, при этом есть высокая вероятность, что регулирование будет усиливаться.

"Я бы не сказал, что риски ипотечного "пузыря" актуальны. Если мы говорим о качестве ипотечного портфеля, то оно остается достаточно высоким. Определенное давление на платежеспособность заемщиков может оказывать снижение доходов, но здесь запас прочности еще большой", — добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Госдума отклонила ограничение оснований для отказа в льготной ипотеке

Тему угрозы возникновения в России ипотечного "пузыря" в середине января поднял депутат Госдумы Николай Арефьев. К предпосылкам такого пузыря Арефьев отнес уход с рынка иностранных компаний, в результате чего некоторые люди остались без работы. Кроме того, по его словам, нерешенными остались и проблемы, которые принёс ковид: отсрочка по ипотеке помогала какое-то время, но она быстро закончилась.

На приметы перегрева на ипотечном рынке позднее указали и собеседники Forbes. Как сообщало издание, рекордный рост количества ипотечных кредитов и цен на новостройки заставил многих опасаться надувания ипотечного пузыря в РФ. Однако, по мнению опрошенных экспертов, по крайней мере повторения американского ипотечного кризиса 2008 года России пока не грозит.