МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сбербанк первым среди банков страны зарегистрировал собственное программное обеспечение (ПО) для банкоматов в реестре Минцифры России, сообщает пресс-служба банка. Биржевые аналитики сделали ставку на бумаги Сбербанка в 2023 году

"Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от "Сбера" InterSphere включено в реестр отечественного ПО", — говорится в сообщении.

Сбербанк — единственный банк в России, который разработал и получил регистрацию своего программного обеспечения для банковских устройств в реестре Минцифры РФ, прокомментировал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

"InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами", — также говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что с помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. ПО работает под управлением различных операционных систем, в том числе Linux, отмечает пресс-служба банка.

"На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети", — в свою очередь добавил Ведяхин.