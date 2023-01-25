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2023
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Райффайзенбанк прекратит принимать через банкоматы доллары и евро с февраля
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Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля, говорится в сообщении кредитной организации. "Райффайзенбанк принял решение... ПРАЙМ, 25.01.2023
банки, финансы, новости, райффайзенбанк, доллар, евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля, говорится в сообщении кредитной организации.
"Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов США и евро в банкоматах с 1 февраля. Решение связано с изменением потребностей клиентов", — заявили в банке.
Как пояснили в кредитной организации, невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам.
При этом клиенты могут как обычно вносить наличную валюту в отделениях, добавили там.
В банке также подчеркнули, что все операции с иностранной валютой проводятся без изменений в обычном режиме.