МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля, говорится в сообщении кредитной организации. В Крыму стали появляться банкоматы Сбербанка

"Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов США и евро в банкоматах с 1 февраля. Решение связано с изменением потребностей клиентов", — заявили в банке.

Как пояснили в кредитной организации, невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам.

При этом клиенты могут как обычно вносить наличную валюту в отделениях, добавили там.

В банке также подчеркнули, что все операции с иностранной валютой проводятся без изменений в обычном режиме.