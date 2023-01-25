МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вероятно, позднее в среду Банк Канады повысит ключевую ставку до 15-летнего максимума на фоне сильного рынка труда и превышающей целевой уровень инфляции. По мнению экономистов, это повышение может стать последним в текущем цикле ужесточения условий финансирования. Банк Канады предрек рецессию большинству компаний в стране

Опрошенные Reuters прогнозируют, что центральный банк повысит ставку на четверть процентного пункта, до максимума с декабря 2007 года 4,50%. Банк объявит решение в 15.00 по Гринвичу.

Особенность этого заседания состоит в том, что Банк Канады впервые опубликует его протоколы. Это должно произойти 8 февраля.

Рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов примерно в 70%, а также ожидают, что ставка достигнет пика на уровне 4,50%.

"Неожиданно сильный рост занятости в декабре и снижение уровня безработицы до почти рекордного минимума 5% — это основные причины, по которым мы считаем, что Банк Канады в очередной и последний раз повысит ставку", — написали клиентам экономисты Royal Bank of Canada.

Центральный банк девять месяцев повышал ставку рекордным темпом, подняв ее на 400 базисных пунктов, а в декабре объявил, что решение о дальнейшем ужесточении политики будет зависеть от данных.

Экономисты ожидают, что Банк Канады не исключит дальнейшего ужесточения, если поступающие данные будут указывать на постоянство инфляционного давления, а также, вероятно, постарается опровергнуть ожидания понижения ставки во втором полугодии.