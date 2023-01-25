МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску санируемого "Московского индустриального банка" в лице Банка России взыскала с его бывших контролирующих лиц более 198 миллиардов рублей убытков, понесенных из-за санации МИнБанка. Суд по делу "Траста" взыскал средства с Klirinasto Investments

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в то же время апелляционный суд изменил принятое в 2020 году решение арбитражного суда Москвы, отменив солидарное взыскание с семи ответчиков из восемнадцати.

Первая инстанция полностью удовлетворила иск, взыскав более 198 миллиардов рублей солидарно с 18 ответчиков, включая бывшего бенефициара и экс-предправления МИнБанка Абубакара Арсамакова. На стадии рассмотрения апелляций выяснилось, что Арсамаков умер в ноябре 2020 года. Процесс неоднократно приостанавливался из-за попыток установить его наследников.

В итоге апелляционный суд решил взыскать ту же сумму убытков солидарно с Арсамакова в пределах имущества, оставшегося после смерти, его сына Адама Арсамакова, бывшего вице-президента банка, Татьяны Борисовой, Михаила Курбатова и ряда других членов правления.

Согласно рейтингу РИА Новости, МИнБанк на 1 февраля занимал 29-е место в российской банковской системе по величине активов. Основными акционерами банка раньше были Абубакар Арсамаков и члены его семьи. ЦБ в январе 2019 года утвердил план по предупреждению банкротства МИнБанка и возложил функции временной администрации банка на УК ФКБС.

Апелляционный суд в сентябре 2022 года произвел процессуальную замену истца с МИнБанка на банк "Траст", который получил права требования к ответчикам по договору цессии.