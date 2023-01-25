МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Представитель Европейского центрального банка Йоаким Нагель заявил в интервью в среду, что его бы не удивило, если бы процентные ставки нужно было вновь повысить после двух ожидаемых изменений в феврале и марте. В ЕЦБ предупредили о риске чрезмерного повышения ставок

"Что касается февраля и марта, мы говорили, что мы вновь резко повысим ставки", — отметил Нагель.

"Затем мы будем смотреть, где инфляция будет весной, и какими будут прогнозы наших экспертов. Я бы не удивился, если бы нам пришлось продолжить повышение ставок даже после двух предполагаемых изменений".