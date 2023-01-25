МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Часть крупных российских банков, оказывающих услугу по внесению долларов и евро через банкоматы, пока не планируют отказываться от нее, несмотря на низкий спрос со стороны клиентов, сообщили опрошенные РИА Новости кредитные организации. Райффайзенбанк прекратит принимать через банкоматы доллары и евро с февраля

Ранее в среду Райффайзенбанк сообщил о решении прекратить прием наличных долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля. Как пояснили в кредитной организации, невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам.

"Принимаем. Не планируем прекращать принимать", — ответили в пресс-службе Альфа-банка на вопрос, принимает ли банк наличную иностранную валюту через банкоматы и планирует ли отказываться от такой услуги.

Не планируют этого делать также банк "Зенит", Росбанк и Уралсиб.

При этом часть игроков рассказали РИА Новости, что на текущий момент не предоставляют услугу по приему наличной валюты через банкомат. Среди них оказались, например, Сбербанк и Совкомбанк.