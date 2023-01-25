МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. ВТБ в феврале завершит тестирование банкоматов российского производства, после чего несколько пилотных устройств введет в эксплуатацию в своей сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. ВТБ запустит рассрочку для покупок по кредитным картам

В декабре банк приступил к тестированию опытно-промышленного образца банкомата SAGA S-200 ATM российского производства.

"Мы проверяем соответствие этого устройства основным критериям выбора новых моделей – высокому уровню технологической базы и надежности. После завершения тестирования в феврале ВТБ планирует провести опытно-промышленную эксплуатацию нескольких пилотных устройств в сети банка", — говорится в сообщении.

Осенью прошлого года вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил РИА Новости, что российские производители банкоматов готовы к их поставке на отечественный рынок, о чем они сообщили в ходе встречи, организованной АБР.