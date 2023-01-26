МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Управляющий Банка Канады Тифф Маклем в среду заявил, что сосредоточен на размышлениях о том, следует ли продолжить повышение процентных ставок, и даже не задумывается об их снижении. Эти слова идут вразрез с ожиданиями трейдеров, которые полагают, что центральный банк Канады снизит ставки уже в октябре. Аналитики ожидают повышения ставки Банка Канады до 15-летнего максимума

Ранее в среду Банк Канады объявил о повышении ключевой ставки и намерении сделать паузу в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, чтобы оценить реакцию экономики.

Анонсированная пауза привела к росту ожиданий относительно снижения ставок. До того, как Банк Канады огласил свое решение, участники рынка учитывали в котировках снижение ключевой ставки примерно на 40 базисных пунктов во второй половине года, а теперь ждут, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов.

"По мере нормализации обстановки мы, вероятно, подумаем над небольшим снижением процентных ставок, — сообщил Маклем. — Тем не менее, (годовая) инфляция все еще выше 6,0%, поэтому мы пока даже не думаем над тем, чтобы снижать ставки. Вопрос, который мы себе задаем, заключается в том, сделали ли мы достаточно? Мы берем паузу, чтобы дать соответствующую оценку".

Банк Канады за 10 месяцев повысил ключевую ставку на рекордные 425 базисных пунктов с целью борьбы с инфляцией, которая достигла пика на отметке 8,1% и замедлилась до 6,3% в декабре. Тем не менее, годовые темпы роста цен по-прежнему более чем в три раза превышают целевой уровень, установленный центральным банком на отметке 2,0%.

Стремительное повышение процентных ставок привело к охлаждению канадской экономики, однако ограниченное предложение на рынке труда может способствовать стремительному росту зарплат, который, в свою очередь, вновь вызовет ускорение инфляции. В Банке Канады неоднократно заявляли, что стремятся к повышению ставок, которого было бы достаточно для замедления перегретой экономики, однако хотели бы избежать глубокой рецессии.

"Условия для дальнейшего повышения ставок теперь представляются более труднодостижимыми, чем в прошлый раз", — отметил Маклем. Банк Канады предрек рецессию большинству компаний в стране

В краткосрочной перспективе самым серьезным риском является стремительное открытие китайской экономики, из-за которого цены на нефть и прочие сырьевые товары могут вырасти, что подтолкнет вверх темпы мировой инфляции, сказал глава Банка Канады.

Еще одним ключевым фактором для центрального банка является потенциальное сохранение высоких темпов инфляции в сфере услуг.

Если цены на услуги продолжат стремительно расти, "это не позволит общей инфляции замедлиться в соответствии с прогнозами, и в этом случае мы будем вынуждены принять дополнительные меры", сказал Маклем.

При этом он четко дал понять, что центральный банк не будет торопиться с оценкой эффективности уже осуществленных повышений процентных ставок и внимательно обдумает свой следующий шаг.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в Канаде позднее в текущем году должна замедлиться до 3,0%, а к концу следующего года — до 2,0%. При этом в центральном банке указали на наличие повышательных рисков для этого прогноза.