ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана оставил основную (учетную) ставку в 15%, на которой она держится уже полгода, в условиях внешних инфляционных рисков, сообщает в четверг регулятор. Узбекистан проработает многостороннее соглашение по газу с Россией

"Правление Центрального банка на состоявшемся 15 декабря заседании приняло решение сохранить основную ставку на уровне 15% годовых. Текущий уровень основной ставки оценивается как достаточный для сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий в экономике", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

По оценке регулятора, повышенный внешний инфляционный фон вместе с ростом доходов населения привел к более сильной динамике базовой инфляции в последние месяцы.

Инфляция в стране по итогам года ускорилась до 12,3%, отмечает пресс-служба. "Показатель базовой инфляции в течение последнего полугодия также проявлял устойчиво растущую динамику, достигнув 13,8% к концу года, что вместе с относительно высокой динамикой индекса цен производителей является сигналом к дальнейшему возрастанию инфляционного давления", — уточняет регулятор.

По оценке ЦБ, в свою очередь, относительное снижение динамики мировых биржевых цен на основные продовольственные товары и относительно стабильная динамика обменного курса рассматриваются как факторы, сдерживающие инфляционные процессы.

ЦБ Узбекистана 17 марта повысил учётную ставку до 17% с 14% из-за внешних рисков в связи с ситуацией у основных торговых партнеров и с целью сдерживания инфляции. С 9 июня регулятор снизил этот показатель до 16%, а с 21 июля – до 15% в связи с позитивными тенденциями в экономике.