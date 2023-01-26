МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы "Промышленная ипотека", первые три кредита предоставлены на сумму 469 миллионов рублей, следует из релиза банка. Правительство хочет улучшить оценку качества ипотечных кредитов

"Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы "Промышленная ипотека". Уже предоставлено три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости на сумму 469 миллионов рублей", — говорится в релизе.

Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. В ноябре вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также предложил расширить механизм промышленной ипотеки, включив в него не только приобретение площадей, но и их строительство, капремонт и реконструкцию.

Сбербанк также добавляет, что совместно с Минпромторгом ведет работу для изменения условий программы в соответствии с потребностями клиентов и расширения объемов поддержки.

"В настоящий момент мы ожидаем внесение изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк освоит их за первый квартал 2023 года… Ожидаем увеличение объёма выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объёмы финансирования в рамках программы", — комментирует Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления банка.