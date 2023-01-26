ПРАГА, 26 янв — ПРАЙМ. Raiffeisenbank в Чехии с 15 февраля прекратит производить переводы денежных средств в Россию и Белоруссию в соответствии с западными санкциями, сообзила кредитная организация. Райффайзенбанк прекратит принимать через банкоматы доллары и евро с февраля

"Raiffeisenbank разослал сегодня (26 января) своим клиентам сообщение о том, что с 15 февраля 2023 года он перестает принимать переводы средств в Россию и Белоруссию", — сказано в релизе.

В банке отметили, что подобные операции проверялись на соответствие санкционным предписаниям, однако было принято решение полной остановки переводов. При этом входящие переводы, не противоречащие ограничениям, будут приниматься, добавили в организации.

Банк также подчеркнул, что запрет на входящие и исходящие платежи действует в отношении Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.