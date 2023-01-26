МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. в 2022 году увеличилась на 14,3% по сравнению с 2021 годом — до 9,93 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Volvo снизилась на 0,2 процента в 2022 году

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 10,26 доллара против 8,79 доллара в 2021 году. Выручка Mastercard в годовом выражении увеличилась на 17,7%, до 22,237 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании выросла на 6,1%, до 2,525 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,62 доллара против 2,41 доллара годом ранее. Выручка в отчетном квартале составила 5,817 миллиарда долларов, увеличившись на 11,5% в годовом выражении.

По состоянию на 31 декабря 2022 года компанией было выпущено 3,1 миллиарда карт MasterCard и Maestro.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 0,81%.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.