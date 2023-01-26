МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить 100% акций российского "Икано банка", который связан с ушедшей с российского рынка компанией IKEA, следует из распоряжения президента. ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо, пишет Bloomberg

"Разрешить совершение акционерным обществом "Кредит Европа Банк (Россия)" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Икано Банк", принадлежащих "САЙРУС Холдинг Би.Ви." (CIRUS Holding B.V.)", — говорится в документе.

Согласно информации на сайте "Икано банка", он был основан в 2013 году как совместное предприятие группы компаний "Икано" (Люксембург) и "Кредит Европа банк". В специализацию группы компаний "Икано", имеющей общих акционеров со шведской группой IKEA, входят такие сферы деятельности как финансы, страхование, управление активами и недвижимость. В России "Икано" с 2006 года разрабатывает кредитные продукты для покупателей магазинов ИКЕА и торговых центров "Мега".

Президент России Владимир Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения, включив в него Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, а также "Икано банк".