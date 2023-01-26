Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский банк, связанный с IKEA
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить 100% акций российского "Икано банка", который связан с ушедшей с российского рынка компанией IKEA, следует из распоряжения президента.
"Разрешить совершение акционерным обществом "Кредит Европа Банк (Россия)" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Икано Банк", принадлежащих "САЙРУС Холдинг Би.Ви." (CIRUS Holding B.V.)", — говорится в документе.
Согласно информации на сайте "Икано банка", он был основан в 2013 году как совместное предприятие группы компаний "Икано" (Люксембург) и "Кредит Европа банк". В специализацию группы компаний "Икано", имеющей общих акционеров со шведской группой IKEA, входят такие сферы деятельности как финансы, страхование, управление активами и недвижимость. В России "Икано" с 2006 года разрабатывает кредитные продукты для покупателей магазинов ИКЕА и торговых центров "Мега".
Президент России Владимир Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения, включив в него Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, а также "Икано банк".
https://1prime.ru/banks/20230126/839602921.html