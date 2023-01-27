МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Банк Японии объявил в пятницу, что предложит финансовым организациям обеспеченные пятилетние кредиты. Такое предложение банк делает второй раз: ранее в январе он уже наращивал финансирование, чтобы поддержать свою политику управления доходностью. В Японии не исключили возобновление дефляции

Центральный банк во вторник проведет операцию финансирования, в рамках которой предложит займы сроком на пять лет, начиная с 1 февраля.

Объем кредитования будет объявлен во вторник.

Это заявление было опубликовано после того, как доходность 10-летних облигаций в пятницу приблизилась к пределу в 0,5%. Это было частично обусловлено данными, согласно которым базовая инфляция в Токио в январе достигла максимума почти за 42 года 4,3%.