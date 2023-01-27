МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские банки в декабре нарастили прибыль втрое по сравнению с годом ранее — до 342 миллиардов рублей, в итоге за весь год сектор смог компенсировать убыток первого полугодия и выйти на прибыль в 203 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ. Банковские депозиты в ЦБ снизились на 30,4 миллиарда рублей

"В декабре банки заработали прибыль в размере 342 миллиарда рублей, в том числе за счет валютной переоценки от ослабления рубля. При этом по итогам 2022 года банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в 1,5 триллиона рублей (в основном от валютной переоценки и производных финансовых инструментов) и получить небольшую прибыль – 203 миллиарда рублей (доходность на капитал – 1,8%)", — сказано в документе. Годом ранее прибыль банковского сектора в декабре составила 111 миллиардов рублей, а за весь год стала рекордной — 2,4 триллиона рублей.

Отмечается, что такому результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии.

При этом не все банки смогли полностью отыграть потери начала года, отдельные игроки завершили год со значительными убытками, указал регулятор. Всего же по итогам 2022 года доля прибыльных банков в активах сектора составила 77%, а их количество – свыше 270.

В 2022 году российский финансовый сектор столкнулся с масштабными санкциями, в том числе крупнейшие банки были отключены от SWIFT. На этом фоне многие аналитики опасались, что отрасль может получить убыток по итогам года. За первое полугодие кредитные организации зафиксировали убыток в 1,5 триллиона рублей, сообщал ЦБ.

Еще осенью регулятор сомневался, что у банков есть возможность получить положительный финрезультат по итогам года. Однако уже в декабре ЦБ сообщил, что российский банковский сектор резко сократил убыток — до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября, и тогда же директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявил, что вероятность банковского сектора "выйти в ноль" по итогам 2022 года выросла.