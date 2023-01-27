МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские банки в декабре выдали рекордный объем ипотеки, а по итогам года ипотечный портфель вырос на 20,4%, превысив 14 триллионов рублей, свидетельствуют данные Центробанка. Россиянам рассказали, чем траншевая ипотека лучше "нулевой"

"В декабре был выдан рекордный объем ипотеки: объем выданных кредитов почти на 50% превысил значение ноября и достиг рекордных 697 миллиардов рублей", — привел данные регулятор.

"По итогам 2022 года рост ипотечного портфеля составил 20,4% – это высокий результат с учетом всех обстоятельств, хоть и на треть ниже прироста за 2021 год (+31%)", — также сообщил ЦБ, отметив, что объем портфеля по итогам декабря составил почти 14,1 триллиона рублей.

Как пояснил ЦБ, росту ипотеки во многом способствовали субсидируемые программы, на ставках по которым временное повышение ключевой ставки Банка России отразилось лишь частично. Ипотека активно росла в феврале-марте, когда многие заемщики, давно планировавшие взять ипотеку, сделали это сразу после начала кризиса, опасаясь повышения ставок.