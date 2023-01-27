МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Банк России оценивает запас рублевой и валютной ликвидности в банках как адекватный: доступные источники ликвидности покрывают значительную часть средств клиентов, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022". Названа новая валюта, которая свергнет с трона "американца"

"Запас рублевой и валютной ликвидности является адекватным….Запас рублевой ликвидности в целом оценивается как адекватный текущей структуре фондирования, но он распределен среди банков неравномерно", — пишет регулятор.

Так, общий объем рублевых ликвидных активов (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) на конец года составил около 18,9 триллиона рублей – этого достаточно для покрытия 26% клиентских средств в рублях и 58% средств физических лиц. Еще около 9,3 триллиона рублей, достаточных для покрытия 13% средств клиентов, банки могут привлечь у ЦБ под залог нерыночных активов.

"Таким образом, доступные источники ликвидности покрывают до 39% средств клиентов в рублях, что существенно выше исторических оттоков (наибольший месячный отток вкладов населения в 2008 году – около 7%). Запас валютной ликвидности даже выше, он покрывает 59% средств клиентов и 55% валютных обязательств", — указал ЦБ.

Банк России в середине ноября сообщил, что в стране в первой половине октября образовался дефицит валютной ликвидности, в том числе из-за сокращения обязательств банков перед клиентами на 9,4 миллиарда долларов, но к концу месяца ситуация стабилизировалась. Позже регулятор заявил, что не ждет повторения этой ситуации.