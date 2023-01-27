МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем вложений банков в долговые ценные бумаги, по большей части в облигации федерального займа (ОФЗ), в 2022 году вырос на 2,3 триллиона рублей, говорится в подготовленном Банком России обзоре о развитии банковского сектора. ЦБ назвал запас валютной ликвидности в российских банках адекватным

"В целом за 2022 год объем вложений банков в долговые ценные бумаги, по большей части в ОФЗ, вырос на 2,3 триллиона рублей", — говорится в обзоре.

"В декабре объем вложений в долговые ценные бумаги существенно вырос (+1,7 триллиона рублей, или +10%), в основном в связи с покупкой ОФЗ на сумму около 1,3 триллиона рублей из 1,4 триллиона рублей, размещенных Минфином России для покрытия дефицита бюджета (3,3 триллиона рублей)", — сообщается в документе.

В декабре более 80% бумаг пришлось на ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК, купон привязан к средней величине ставки RUONIA), уточнили в ЦБ. Около 4,8% (68,8 миллиарда рублей) размещенных ОФЗ было выкуплено в доверительное управление, некредитные финансовые организации выкупили 0,4% (6,2 миллиарда рублей), физлица – 1,5% (21 миллиард рублей).

Минфин России в 2022 году разместил ОФЗ совокупно на 3,281 триллиона рублей по номиналу по сравнению с 2,636 триллиона в 2021 году. Общий объем размещений корпоративных облигаций на Московской бирже в 2022 году составил 2,7 триллиона рублей, что на 20% ниже, чем в 2021 году.