МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ряд российских банков в декабре отразили докапитализацию на общую сумму в 92 миллиарда рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022". Российские банки нарастили объем вложений в долговые ценные бумаги

"Рост балансового капитала сектора в декабре на 424 миллиарда рублей превысил прибыль (342 миллиарда рублей), в том числе из-за докапитализации ряда банков на общую сумму около 92 миллиарда рублей, а также за счет положительной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (+91 миллиард рублей)", — сказано в материалах ЦБ.

Банк России в мае 2022 года заявил, что ряд российских кредитных организаций из-за кризиса будет нуждаться в докапитализации. Изначально регулятор затруднялся с оценкой объемов и количества банков для докапитализации и планировал представить конкретные предложения представлены во втором полугодии.

При этом уже в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банки прошли кризисный период лучше ожиданий и в системной докапитализации нет необходимости.