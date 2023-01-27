МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Банк России сейчас обсуждает вопрос докапитализации с акционерами некоторых банков, при этом системных рисков для сектора нет, заявил на пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов. Банки начнут раскрывать отчетность по РСБУ с первого квартала 2023 года

"Какие-то еще есть вопросы, они решаются с их акционерами, по цифрам точно сказать не могу, потому что ситуация неоднородная у разных банков… Действительно, отдельным игрокам надо докапитализироваться", — ответил он на вопрос, закончен ли процесс докапитализации или в отношении отдельных кредитных организаций есть такие планы.

"Процесс подконтрольный, системных рисков не несет", — добавил он.