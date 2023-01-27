МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские банки по итогам 2022 года получили бы незначительный отрицательный результат, если бы не было послаблений ЦБ РФ, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов на пресс-конференции. Банки начнут раскрывать отчетность по РСБУ с первого квартала 2023 года

Ранее в пятницу ЦБ сообщил, что российские банки в декабре нарастили прибыль втрое по сравнению с годом ранее — до 342 миллиардов рублей, в итоге за весь год сектор смог компенсировать убыток первого полугодия и выйти на прибыль в 203 миллиарда рублей.

"Это точно был бы убыток, он не был бы значительным, точную цифру не могу сейчас сказать, это очень сложный анализ, который мы сейчас будем делать", — сказал он в ответ на вопрос, каким бы был финрезультат сектора без послаблений ЦБ.