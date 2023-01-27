МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бенефициар O1 Group и экс-совладелец группы "Открытие" Борис Минц не сможет приостановить судебное разбирательство с банком "Открытие" в рамках уголовного дела о растрате принадлежащих кредитному учреждению 34 миллиардов рублей, аргументируя это британскими санкциями, сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение Высокого суда в Лондоне. "Траст" попросил перевести на него требования по делу "Открытие Холдинга"

Отмечается, что ранее адвокаты семьи Минца обратились в суд с заявлением о необходимости отложить судебное разбирательство на неопределенный срок, так как в случае выигрыша дела банком, семья не сможет возместить ему убытки, так как организация находится под британскими санкциями. В ходе слушаний в декабре адвокаты сыновей Минца Дмитрия и Александра также приводили аргумент, что в случае взыскания денег они могут быть косвенно использованы Россией для финансирования конфликта на Украине.

Басманный суд Москвы зимой 2020 года заочно арестовал Дмитрия Минца, а также его отца Бориса и брата Александра в рамках уголовного дела о растрате 34 миллиардов рублей банка "Открытие". Как ранее заявлял адвокат бизнесмена Алексей Куприянов, Минцы не признают вину и считают, что через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. Все трое объявлены в межгосударственный розыск.

Арбитражные суды ранее по иску "Открытия" признали незаконными ряд его сделок со структурами Минца накануне объявления о санации банка в августе 2017 года. Суды применили последствия недействительности сделок, восстановив задолженность перед банком по четырем кредитным договорам заемщиков O1 Group Limited, "Семела" и "Лира" в размере более 3,2 миллиарда рублей и около 453,3 миллиона долларов.

Из материалов уголовного дела следует, что с 2016 года Борис Минц проживал на Мальте, в 2018 году он вместе с семьей обосновался в Лондоне. В 2017 году он входил в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.