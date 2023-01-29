Россия и Иран облегчат передачу банковских операций
Россия и Иран подписали соглашение об облегчении передачи банковских операций
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Представители Центробанков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами, заявил в воскресенье председатель ЦБ Исламской республики Мохаммад Реза Фарзин.
Как отметил Фарзин после подписания соглашения, Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана теперь объединены.
"Между банками Ирана и России установлена прямая связь. В рамках соглашения о совместной деятельности центральных банков Ирана и России помимо непосредственного подключения к российским банкам банковская сеть Ирана будет напрямую связана со 106 иностранными нероссийскими банками", – написал Фарзин в своем Twitter.
Ряд крупных российских банков был отключён от SWIFT после начала Россией спецоперации на Украине. При этом Иран был отключен от системы в ноябре 2018 года.
https://1prime.ru/banks/20230129/839619297.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.