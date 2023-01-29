МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Представители Центробанков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами, заявил в воскресенье председатель ЦБ Исламской республики Мохаммад Реза Фарзин. В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

Как отметил Фарзин после подписания соглашения, Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана теперь объединены.

"Между банками Ирана и России установлена прямая связь. В рамках соглашения о совместной деятельности центральных банков Ирана и России помимо непосредственного подключения к российским банкам банковская сеть Ирана будет напрямую связана со 106 иностранными нероссийскими банками", – написал Фарзин в своем Twitter.

Ряд крупных российских банков был отключён от SWIFT после начала Россией спецоперации на Украине. При этом Иран был отключен от системы в ноябре 2018 года.