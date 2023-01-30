ВАРШАВА, 30 янв — ПРАЙМ. Поляки резко нарастили число экспресс-кредитов, сообщила радиостанция RMF FM. Польша просчиталась: что придет на смену российской нефти

"Из-за дороговизны нам все тяжелее сводить концы с концами. Последние данные Бюро кредитной информации показывают, что интерес к экспресс-кредитам резко возрос. В прошлом году более 3,5 миллиона человек задолжали небанковским кредитным компаниям", — сказано в сообщении.

На протяжении 2022 года банки и небанковские кредитные организации выдали кредиты наличными на сумму 64,9 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов). При этом жители Польши взяли в небанковских компаниях 3,5 миллиона кредитов на общую сумму более 9 миллиардов злотых (около 2 миллиардов долларов). Это более чем на четверть больше, чем в 2021 году.

По данным журналистов, на сегодняшний день 2,5 миллиона поляков не оплачивают вовремя свои кредиты и счета. "В общей сложности задолженность составляет 45 миллиардов злотых (более 10 миллиардов долларов)", — сообщила радиостанция.