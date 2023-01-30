Поляки стали брать намного больше экспресс-кредитов, сообщили СМИ
RMF FM: число экспресс-кредитов в Польше выросло на четверть в 2022 году
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ВАРШАВА, 30 янв — ПРАЙМ. Поляки резко нарастили число экспресс-кредитов, сообщила радиостанция RMF FM.
"Из-за дороговизны нам все тяжелее сводить концы с концами. Последние данные Бюро кредитной информации показывают, что интерес к экспресс-кредитам резко возрос. В прошлом году более 3,5 миллиона человек задолжали небанковским кредитным компаниям", — сказано в сообщении.
На протяжении 2022 года банки и небанковские кредитные организации выдали кредиты наличными на сумму 64,9 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов). При этом жители Польши взяли в небанковских компаниях 3,5 миллиона кредитов на общую сумму более 9 миллиардов злотых (около 2 миллиардов долларов). Это более чем на четверть больше, чем в 2021 году.
По данным журналистов, на сегодняшний день 2,5 миллиона поляков не оплачивают вовремя свои кредиты и счета. "В общей сложности задолженность составляет 45 миллиардов злотых (более 10 миллиардов долларов)", — сообщила радиостанция.
https://1prime.ru/banks/20230130/839622895.html
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