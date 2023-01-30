МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Портфель вкладов населения в ВТБ по итогам прошлого года увеличился на 22% и превысил 3,2 триллиона рублей, драйвером роста выступили накопления в рублях, сообщила пресс-служба банка. "Ростелеком" и ВТБ создали совместное предприятие "Инфра-Телеком"

"По итогам 2022 года портфель вкладов физлиц в ВТБ увеличился на 22% и превысил 3,2 триллиона рублей. Драйвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых выросла до 90% в общем портфеле вкладов", — говорится в сообщении.

При этом доля валютных вкладов за год сократилась вдвое и составила порядка 10%, указали в банке. "В этом году рублевые вклады останутся главным сберегательным продуктом, сохранится тренд на дедолларизацию портфеля, а доля альтернативных валют будет расти", – отметил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В первом полугодии 2022 года наибольшим спросом пользовались краткосрочные вклады до шести месяцев, которые позволяли получить максимальную доходность на фоне роста ключевой ставки. Во втором полугодии по мере стабилизации экономической ситуации вырос спрос на депозиты сроком от года, ставки по которым стали наиболее выгодными.

"Всего за год ВТБ выплатил клиентам процентный доход по вкладам в размере свыше 330 миллиардов рублей – это более чем в четыре раза превышает уровень 2021 года", — рассказали в банке.