МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Аналитики Barclays повысили рекомендацию по европейскому банковскому сектору, который выигрывает за счет растущих процентных ставок и сильных финансовых показателей, однако понизили рекомендацию по коммунально-энергетическому сектору. Представитель ЕЦБ не исключил нового повышения ставок после марта

Аналитики британского инвестбанка во главе с Эммануэлем Кау повысили рейтинг европейского банковского сектора до "выше рынка" с "на уровне рынка" и понизили рейтинг коммунально-энергетического сектора до "ниже рынка".

"Учитывая текущую динамику процентных ставок, для банков характерна позитивная динамика прибыли", — отмечает Barclays.

"В последнее время это наконец-то начало сказываться на котировках их акций, однако мы думаем, что потенциал роста у них еще есть, учитывая, что процентные ставки могут достаточно долго оставаться на повышенном уровне, в то время как объемы резервирования оказались на так велики, как можно было бы опасаться", — комментируют аналитики.

Брокер добавил, что эти решения отражают его переход от защитной позиции к циклическим европейским бумагам на фоне улучшения макроэкономических условий и смягчения энергокризиса в текущем году.

"Банки чувствительны как к экономическому росту, так и к процентным ставкам, которые, как мы ожидаем, в этом году будут оказывать им поддержку. Однако нам нужно было сбалансировать это повышение рекомендации, и мы предпочли сделать это, понизив рекомендацию для 'защитного' коммунально-энергетического сектора", — указывает Кау.

Он также добавил, что те преимущества, которыми пользовался энергетический сектор, включая резкий подъем цен на энергоносители и падение процентных ставок, уже исчерпаны, и его привлекательность для инвесторов снизилась.