МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Goldman Sachs Group Inc. провел реструктуризацию российских активов, что может быть шагом в сторону полного выхода из страны. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на два источника на рынке инвестиций. Goldman Sachs сократит инвестиции в бизнесе по управлению активами

Американские банки сократили позиции в России с момента начала спецоперации, но для продажи долей иностранным кредиторам нужно специальное разрешение президента Владимира Путина.

Goldman Sachs в марте заявил о сворачивании бизнеса в России, а в ноябре сообщил о сокращении кредитных позиций в 3-м квартале на 9% до 205 млн долларов.

Один из источников РБК заметил, что портфель активов Goldman, включающий миноритарные доли в компании по подбору персонала Headhunter и базе недвижимости "ЦИАН", был продан местному руководству.

Goldman Sachs ситуацию прокомментировать отказался.