МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Транскапиталбанка (ТКБ) взыскал чуть более 10 миллионов евро (более 754 миллионов рублей по текущему курсу) с крупного швейцарского банка Credit Suisse, полностью удовлетворив исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Credit Suisse отметил приток средств в банк

ТКБ в апреле 2021 года присоединился к синдицированному кредиту, выданному Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Сумма участия ТКБ составила 10 миллионов евро, а агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик, как и предусматривалось условиями договора, погасил кредит в апреле этого года, однако ТКБ свою часть денежных средств от агента не получил.

В своем иске ТКБ потребовал взыскать с швейцарского банка убытки, причиненные неисполнением обязательств.

Как пояснил ответчик в суде, ситуация возникла из-за введения против ТКБ западных санкций. Деньги, причитавшиеся истцу, были перечислены банку-корреспонденту Citibank, который их заморозил. При этом, по словам ответчика, кредитное соглашение содержит положения, исключающие ответственность агента в случае непредвиденных обстоятельств. Агент может нести ответственность только в случае умышленного неправомерного поведения или грубой неосторожности, отметил представитель Credit Suisse.

Юрист ТКБ заявил, что в данном случае как раз имеются признаки и того, и другого. Он назвал неразумным перечисление денег в филиал американского банка после того, как в апреле стало известно о введении санкций США против ТКБ. Кроме того, по словам истца, сразу после объявления о санкциях ответчик "вышел из коммуникации" вплоть до июня, когда сообщил о блокировке средств. Между тем, истец предлагал ответчику разные варианты решения, в том числе возврат агентом денег заемщику.

Credit Suisse сообщил о сокращении присутствия в России и отказе от новых бизнес-проектов, а также о том, что применяет все санкции, введенные Европейским союзом, Великобританией, США и Швейцарией.

Ранее суд по заявлению ТКБ арестовал денежные средства Credit Suisse в размере суммы иска на его счетах в дочернем российском банке "Банк Кредит Свисс (Москва)", а также запретил сделки с принадлежащими ответчику долями в этом банке и в компании "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". В обоих случаях речь идет почти о 100% долей.