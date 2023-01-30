МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Акционеры ВТБ утвердили дополнительную эмиссию обыкновенных акций на 302 миллиарда рублей по закрытой подписке в пользу России в лице Росимущества и Минфина, говорится в материалах банка. ВТБ выдал рекордные объемы ипотеки в декабре

"Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня: увеличить уставный капитал банка ВТБ (ПАО) на сумму 301 960 000 000 (триста один миллиард девятьсот шестьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ (ПАО)", — сказано в сообщении.

Дополнительные акции размещаются по закрытой подписке в пользу России в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и министерства финансов. Оплачиваться будут обыкновенными акциями крымского РНКБ и требованиями "по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в ВТБ".