МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток итальянской банковской группы Unicredit в России по итогам 2022 года составил 220 миллионов евро, после прибыли годом ранее в 218 миллионов, следует из отчетности группы. ЦБ назвал ожидаемую прибыль российских банков в 2023 году

При этом выручка банка в России выросла в прошедшем году в 1,9 раза и составила 1,259 миллиарда евро, чистый процентный доход группы вырос на 43%, до 757 миллионов евро.

По итогам четвертого квартала банк сократил чистую прибыль в России на 50% в годовом выражении, до 16 миллионов евро. Выручка, однако, выросла в 1,9 раза и составила 354 миллиона евро. А чистый процентный доход вырос за отчетный период на 48%, до 229 миллионов евро.

"В течение года благодаря активным и дисциплинированным действиям трансграничный российский риск был хорошо управляем и сокращен в целом примерно на 66%, или примерно на 4,1 миллиарда евро, с минимальными затратами. Что касается балансовой стоимости суверенных долговых ценных бумаг России, следует отметить, что 819 миллионов евро находятся в распоряжении контролируемого Россией банка и почти полностью классифицированы в банковской книге", — говорится в сообщении.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.