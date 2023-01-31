МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Обновление условий льготной IT-ипотеки в России позволит увеличить спрос на такие кредиты примерно в два раза, заявил через пресс-службу ВТБ заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" банка Вадим Пахаленко. Банки начнут выдавать льготную IT-ипотеку по новым условиям с 7 февраля

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кредиты по льготной ипотеке станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. До этого получить ипотеку могли лишь сотрудники 22-44 лет, работающие в IT-компаниях — получателях налоговых льгот.

Также, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, снижены требования к минимальной зарплате, необходимой для получения ипотеки. Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 до 120 тысяч рублей для городов-миллионников и со 100 до 70 тысяч рублей — для других населенных пунктов. Исключение — Москва. Здесь требования к зарплате остались такими же — не менее 150 тысяч рублей.

"По нашей оценке, обновленные условия могут существенно расширить потенциальное количество заемщиков и увеличить спрос на программу в целом на рынке примерно в два раза", – прокомментировал Пахаленко.

По его словам, ВТБ с момента старта программы уже выдал IT-специалистам порядка 7,6 миллиарда рублей.

Банк начнет работать в рамках обновленной госпрограммы с даты вступления в силу постановления правительства РФ. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. Таким образом, минимальная ставка по программе составляет 4,7%.

Минцифры России в понедельник сообщило, что выдача льготной ипотеки IT-специалистам на обновленных условиях начнется с 7 февраля, а заявки на нее уже принимаются.