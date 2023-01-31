МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 1 по 7 февраля предоставит ликвидность банковскому сектору на 174 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Банковские депозиты в ЦБ сократились во вторник

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 25 по 31 января, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 71 миллиард рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 390 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 17 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,798 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 31 января) в объеме 5,35 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.