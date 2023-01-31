МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Уставный капитал Россельхозбанка увеличен на 17,6 миллиарда рублей, до 522,583 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Названо число предприятий с участием российского капитала в Таджикистане

"В результате дополнительного выпуска акций уставный капитал банка был увеличен на 17,6 миллиарда рублей и составляет 522,583 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Как пояснил банк, увеличение уставного капитала произведено в целях поддержания финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса.