МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Уставный капитал Россельхозбанка увеличен на 17,6 миллиарда рублей, до 522,583 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
"В результате дополнительного выпуска акций уставный капитал банка был увеличен на 17,6 миллиарда рублей и составляет 522,583 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.
Как пояснил банк, увеличение уставного капитала произведено в целях поддержания финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса.
https://1prime.ru/banks/20230131/839640914.html
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