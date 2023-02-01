МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Гособвинение требует 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные. Отзыв ЦБ лицензии у "ЮМК банка" признали законным

В августе 2021 года генпрокуратура РФ направила в Преображенский районный суд Москвы уголовное дело в отношении экс-владельца банка "Балтика" Олега Власова по обвинению в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей. По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России". В его состав был вовлечен Власов, при участии которого с июня 2013 года по май 2014 года со счетов "Балтики" были незаконно выведены активы в валюте на счета Moldindconbank более чем на 46 миллиардов рублей, полагает следствие. Банкир был заключен в СИЗО.

"Как стало известно "Ъ", гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова", — пишет издание. Кроме того, гособвинитель попросила суд оштрафовать Власова на 2 миллиона рублей.

По данным газеты, криминальная схема основывалась на решениях молдавских судов: сначала между российской компанией, где накапливались средства для вывода денег, и иностранной фирмой заключался договор займа. Уточняется, что поручителями выступали граждане Молдавии и российская компания. Договор специально не исполнялся, а после его просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям.

В январе 2021 года в пресс-службе Минюста России РИА Новости сообщали, что ведомство подготовило законопроект, который запретит перечислять денежные средства по исполнительным производствам на счета, открытые за рубежом. Закон, в частности, направлен против "молдавской схемы", с помощью которой, по разным оценкам, из РФ были выведены до 700 миллиардов рублей переводами средств по подложным исполнительным листам. Фигурантом соответствующих уголовных дел в России, помимо Плахотнюка и Платона, стал также молдавский бизнесмен Ренато Усатый.

Летом 2022 года ФСБ сообщала, что Плахотнюк и Платон получили сроки от 15,5 до 19 лет колонии по обвинению в выводе 126 миллиардов рублей по "молдавской схеме". Суд признал их виновными в причастности к "организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации".

Банк "Балтика" лишился лицензии в 2015 году.