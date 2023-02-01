МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пользователям RuStore на смартфонах с системой Android стала доступна оплата покупок через Сбер ID и сервис SberPay, заявила компания VK. Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом Росфинмониторинга

Как уточняется, россияне смогут покупать приложения, игры, фильмы, музыку и оплачивать подписки по карте, которая ранее была сохранена в Сбер ID. Кроме того, для этих целей можно будет воспользоваться быстрой оплатой через SberPay.

Тем, кто уже авторизовался по Сбер ID, не придется самостоятельно вводить платежные данные, поскольку они будут загружены в автоматическом режиме. Для оплаты по SberPay также не нужно будет вводить дополнительную информацию, пользователю останется лишь нажать на соответствующую кнопку и подтвердить оплату.

В VK заявили, что стремятся сделать RuStore максимально удобным и открыть россиянам доступ ко множеству сервисов.

RuStore — официальный российский магазин приложений, разработкой которого занимается компания VK и крупнейшие российские IT-компании при поддержке Минцифры.