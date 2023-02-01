МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает все возможные варианты будущего своей российской "дочки", Райффайзенбанка, в том числе и постепенный выход из нее, сообщил австрийский банк. Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay

"RBI оценивает все стратегические варианты относительно будущего Райффайзенбанка в России, которые в том числе включают и постепенный выход", — говорится в материалах RBI.

Также отмечается, что, исходя из текущих перспектив, прибыль, полученная по итогам прошлого года от деятельности России и Белоруссии, не может быть распределена. RBI при этом добавил, что необходимости для проведения рекапитализации нет, а кредитный портфель в России, как ожидается, в дальнейшем примерно останется на текущем уровне.

Ранее в среду Raiffeisen сообщил, что его прибыль от деятельности в России за прошлый год увеличилась в 4,3 раза по сравнению с 2021 годом — до 2,058 миллиарда евро, а консолидированная прибыль всего RBI за прошлый год составила 3,627 миллиарда евро (рост в 2,6 раза).

В марте прошлого года RBI объявил, что рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка. В октябре президент России Владимир Путин утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения, включив в него в том числе Райффайзенбанк.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 44 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.