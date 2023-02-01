МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Уставный капитал банковского сектора РФ в прошлом году вырос почти на 180 миллиардов рублей, в основном это произошло за счет допэмиссии и других вложений в капитал, при этом всего докапитализировали 29 банков, в основном за счет допэмиссии акций, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ. ЦБ проработает действия для разблокировки замороженных активов инвесторов

"В целом по сектору уставный капитал (включая эмиссионный доход) вырос почти на 180 миллиардов рублей – в основном за счет допэмиссии и других вложений в капитал", — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что только в декабре объем докапитализации составил 92 миллиарда рублей, что составило половину от общего роста капитала банков. "(Всего — ред.) Были докапитализированы 29 банков. Основным инструментом докапитализации стала допэмиссия акций", — добавили в ЦБ.

В то же время регулятор ожидает, что в 2023 году нет необходимости в системной докапитализации, хотя у отдельных банков может возникнуть такая потребность. По результатам стресс-тестирования, проведенного в 2022 году, общий объем докапитализации по сектору оценивался в размере до 0,7 триллиона рублей до конца 2023 года. Сценарий предполагал сохранение санкционного давления, ухудшение кредитного качества заемщиков, стагфляцию мировой экономики.

"При этом потребность в увеличении капитала может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки предпринимают активные действия для восполнения капитала, взаимодействуя со своими собственниками по вопросам докапитализации, а также снижая возросший в кризис уровень рисков", — заключили в ЦБ.

Ранее Банк России сообщал, что российские банки в декабре 2022 года нарастили прибыль втрое по сравнению с годом ранее — до 342 миллиардов рублей, в итоге за весь год сектор смог компенсировать убыток первого полугодия и выйти на прибыль в 203 миллиарда рублей. При этом, в 2023 году ЦБ ожидает прибыль российских более 1 триллиона рублей, если не будет "новых потрясений".