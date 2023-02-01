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2023
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Альфа-банк повысил ставку по вкладам в юанях
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Альфа-банк повысил максимальную ставку по вкладам в юанях до 3% для премиальных клиентов, до 2,7% — для всех, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "Повысили ставку... ПРАЙМ, 01.02.2023
банки, финансы, новости, россия, альфа-банк, вклады, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк повысил максимальную ставку по вкладам в юанях до 3% для премиальных клиентов, до 2,7% — для всех, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
"Повысили ставку по вкладам в юанях… Теперь до 3% в "Альфа-Премиум" и до 2,7% для всех", — говорится в сообщении.
Ранее максимальная ставка была 2,35%, уточнили в банке.
В январе сообщалось, что Сбербанк резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях — до 2,59% с 1,07% годовых.