МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк повысил максимальную ставку по вкладам в юанях до 3% для премиальных клиентов, до 2,7% — для всех, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. Мосбиржа запустит торги производными инструментами на пару доллар-юань

"Повысили ставку по вкладам в юанях… Теперь до 3% в "Альфа-Премиум" и до 2,7% для всех", — говорится в сообщении.

Ранее максимальная ставка была 2,35%, уточнили в банке.

В январе сообщалось, что Сбербанк резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях — до 2,59% с 1,07% годовых.