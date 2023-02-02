Минфин: Чехия вышла из состава двух банков, созданных во времена Совета экономической взаимопомощи
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чехия вышла из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ), сообщил глава минфина Збынек Станюра.
Оба банка были созданы во времена существования Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), способствовавшего сотрудничеству социалистических стран.
"Чехия вышла на минувшей неделе из состава МБЭС и МИБ, однако расчеты с обоими банками не завершены в связи с выдвинутыми ими условиями. Данные условия неприемлемы для Чехии, поэтому она собирается добиваться возвращения находящихся в этих банках средств (около 1,5 миллиарда крон или 68 миллионов долларов) посредством международного арбитража", — цитирует Станюру издание Idnes.
Решение о выходе было принято правительством и подтверждено парламентом Чехии после начала российской специальной военной операции на Украине. Члены кабмина высказывали опасения, что Россия может попытаться использовать эти банки для обхода западных санкций.
"Вернуть Чехии вложенные в эти банки средства – в интересах руководства самих банков, поскольку в противном случае мы будем информировать о создавшейся ситуации международные рейтинговые агентства, и это оказало бы влияние на репутацию банков", — сказал глава минфина.
Одновременно с Чехией в конце января из состава обоих банков вышли Словакия и Польша, а в течение года подобный шаг предполагают сделать Румыния и Болгария.
https://1prime.ru/banks/20230202/839662240.html