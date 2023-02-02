МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чехия вышла из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ), сообщил глава минфина Збынек Станюра. Raiffeisenbank в Чехии прекратит переводы средств в Россию и Белоруссию

Оба банка были созданы во времена существования Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), способствовавшего сотрудничеству социалистических стран.

"Чехия вышла на минувшей неделе из состава МБЭС и МИБ, однако расчеты с обоими банками не завершены в связи с выдвинутыми ими условиями. Данные условия неприемлемы для Чехии, поэтому она собирается добиваться возвращения находящихся в этих банках средств (около 1,5 миллиарда крон или 68 миллионов долларов) посредством международного арбитража", — цитирует Станюру издание Idnes.

Решение о выходе было принято правительством и подтверждено парламентом Чехии после начала российской специальной военной операции на Украине. Члены кабмина высказывали опасения, что Россия может попытаться использовать эти банки для обхода западных санкций.

"Вернуть Чехии вложенные в эти банки средства – в интересах руководства самих банков, поскольку в противном случае мы будем информировать о создавшейся ситуации международные рейтинговые агентства, и это оказало бы влияние на репутацию банков", — сказал глава минфина.

Одновременно с Чехией в конце января из состава обоих банков вышли Словакия и Польша, а в течение года подобный шаг предполагают сделать Румыния и Болгария.