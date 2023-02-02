СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Под национализацию попадут двенадцать украинских банков в Крыму, об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, мера коснется в том числе "Укрсиббанка", "Укрсоцбанка", Государственного экспортно-импортного банка, Акционерного Проминвест банка".

Ранее сообщалось, что законодательный орган Крыма примет решение передать государству имущество предпринимателей и политических деятелей, а также банков и предприятий из Украины. Планируется, что часть прибыли последних пойдет на обеспечение нужд СВО.

Власти региона подчеркнули, что будут продолжать выявлять имущество и земель недружественных РФ иностранных лиц и государств.

В среду Константинов уточнил, что в скором времени будет национализировано имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойский и его дочери Анжелики, Арсения Яценюка.