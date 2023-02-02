В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков
Глава парламента Крыма Константинов заявил о национализации имущества 12 украинских банков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Под национализацию попадут двенадцать украинских банков в Крыму, об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.
По его словам, мера коснется в том числе "Укрсиббанка", "Укрсоцбанка", Государственного экспортно-импортного банка, Акционерного Проминвест банка".
Ранее сообщалось, что законодательный орган Крыма примет решение передать государству имущество предпринимателей и политических деятелей, а также банков и предприятий из Украины. Планируется, что часть прибыли последних пойдет на обеспечение нужд СВО.
Власти региона подчеркнули, что будут продолжать выявлять имущество и земель недружественных РФ иностранных лиц и государств.
В среду Константинов уточнил, что в скором времени будет национализировано имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойский и его дочери Анжелики, Арсения Яценюка.
https://1prime.ru/banks/20230202/839665472.html
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