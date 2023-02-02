МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заместитель управляющего Банка Японии Масадзуми Вакатабе заявил в четверг, что приверженность центробанка сохранению ультрамягкой денежно-кредитной политики "абсолютно не изменилась". Японцев предупредили о подорожании более пяти тысяч товаров

"Банк Японии продолжит проводить денежно-кредитную политику с целью достижения целевого уровня инфляции 2% в сочетании с ростом заработных плат", — говорится в тексте выступления Ватанабе.

Кроме того, он отметил, что японскому ЦБ следует осторожно подходить к дальнейшей коррекции управления кривой доходности (YCC).

Заместитель управляющего призвал быть "очень и очень острожными", решая, принимать ли такие меры как дальнейшее расширение диапазона допустимых отклонений доходности 10-летних облигаций от целевого уровня.